郭正亮猜測蔡壁如可能接台中副市長

民眾黨蔡壁如14日在台中市展開謝票。(照:蔡壁如臉書) 中評社台北1月15日電／台灣民眾黨前“立委”蔡壁如被徵召到台中第一選區挑戰民進黨“立法院副院長”蔡其昌，最終雖吞下敗仗，但僅小輸7210票。蔡壁如14日表示，來海線半年獲選民大力支持，之後會成立自己的團隊，繼續在台中深耕。對此，前“立委”郭正亮14日在評論節目中表示，“其實有一件事即將發生，目前江湖傳出，台中市的副市長可能請蔡壁如去當”。



2024年選舉結束，由民進黨賴清德、蕭美琴獲勝。而中國國民黨台中市長盧秀燕被外界視為2028大選的黑馬，對此，郭正亮認為，現在講2028太早了，我覺得盧秀燕應該會先認真把台中市長做完，盧秀燕很聰明。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮14日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，“其實有一件事即將發生，我希望大家樂見其成，就是王育敏剛好是不分區第13名，她當選了，所以她副市長要離職。郭說，“但目前江湖傳出，台中市的副市長可能請蔡壁如去當，我是希望柯文哲不要反對，我是覺得這是一個很好的緣分。



郭正亮表示，這對民眾黨也是可進可退，沒什麼好拒絕的，蔡壁如能有副市長的歷練，也是一個很不錯的轉向，我認為應該是真的，就是盧秀燕想請蔡壁如來接王育敏。

