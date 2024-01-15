日本地震死亡人數升至221人

（來源：日本廣播協會（NHK）報導截圖） 中評社北京1月15日電／據中國新聞網報導，日本石川縣最新統計數據顯示，截至當地時間14日下午2時，日本石川縣能登地區1日發生的7.6級地震已造成221人遇難。



據報導，此外，還有1015人受傷、24人下落不明。目前，石川縣當局正在廣泛征集失蹤人員信息。



報導還稱，石川縣已確認當地至少12443戶房屋受損，主要集中在能登地區。由於地震，該地區還約有9100戶家庭停電。



（來源：中國新聞網）