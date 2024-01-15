圖為遊客在東北亞國際滑雪場乘坐纜車。（來源：新華網） 中評社北京1月15日電／據新華社報導，題：奏響自然與人文之歌——東北擦亮冰雪文化“金名片”



新華社記者李典、於也童、劉赫垚



新雪季以來，東北地區迎來“客似雲來逐冰雪”的盛景，不少地方紛紛火爆出圈。在粉雪上暢滑，在冰燈前拍照，在湖畔觀冬捕……讓遊客慕名而來的，不僅是得天獨厚的冰雪自然資源，還有集東北文化、鄉村民俗、非物質文化遺產等為一體的冰雪文化“金名片”。



體育賽事活動多 冰雪運動成新寵



在吉林省萬峰通化滑雪度假區，滑雪愛好者們有序在纜車前排隊，拿上雪板準備在雪道上飛馳暢滑。“前幾年都是去周邊和省外的滑雪場，現在終於實現在家門口‘泡’雪場的夢想了。”通化滑雪愛好者王旭剛說。



冰雪運動成為大眾健身新寵兒。元旦假期，遼寧營口何家溝滑雪場接待了大量外地遊客，接待量比去年同期增長36%。為了滿足南方遊客的游玩需求，滑雪場還特意增添了雪圈、雪盆、橡膠船等嬉雪項目。



依托體育賽事，豐富冰雪體驗。近日，遼寧省青少年高山滑雪錦標賽在沈陽東北亞國際滑雪場火熱啟幕。“去年有140餘人參賽，今年達180餘人。”賽事裁判長逯明智說。隨著遼寧成功申辦2028年第十五屆全國冬運會，人們參與冰雪運動的熱情愈發高漲。遼寧自入冬以來已相繼舉辦第九屆遼寧弓長嶺國際滑雪邀請賽、單板滑雪平行大回轉錦標賽等賽事。

