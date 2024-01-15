美銀行存款出逃　醞釀新危機

美銀行業面臨金融海嘯以來最大考驗，資產質素轉壞，銀行股沽壓重，恐成美股跌市催化劑。（大公報） 中評社香港1月15日電／聯儲局大幅加息遏抑通脹未竟全功，高息環境對實體經濟衝擊卻逐步浮現。在企業及個人信貸違約增加之下，美國銀行業壞賬撥備急增，拖累銀行股業績，隨時引發股市暴跌。美國銀行業在新年首周出現大規模存款出逃，存款總額跌至接近去年中銀行風暴爆發時的水平，恐醞釀新一波美國銀行風暴。



大公報報導，近日美國財長耶倫宣布實現經濟軟著陸，意即成功遏制通脹上升而又不會出現衰退，按理利好投資市場，但近期美股債市場反復偏軟，似乎投資者並不認同耶倫對經濟的樂觀看法，紛紛沽貨套現，走為上著。事實上，華爾街大行普遍看淡今年美股，原因是企業經營在高利率環境之中面對很大的挑戰，融資成本急升，毛利與營收受壓。



聯儲局在過去兩年加息5.25厘，對實體經濟影響有滯後性，預期負面衝擊會陸續在今年浮現。美國最新公布服務業指數陷於收縮邊緣，基於服務業占美國國內生產總值的80%，如今服務業增長動力停頓，意味經濟收縮噩夢將至。值得留意的是，過去半年，美國供應管理協會（ISM）服務業指數呈現向下，去年12月服務業指數環比跌2.1至50.6，接近停滯狀態，令人擔心服務業持續走弱，跌破50點榮枯分界線是遲早問題，經濟衰退劫數難逃。



存款周減千八億 憂金融不穩



除了服務業指數之外，銀行業壞賬急增，暴露出美國經濟顯著滑坡、金融脆弱的危機。英國媒體報導，美銀行業壞賬惡化，單是四大銀行，包括摩通、美銀、富國、花旗的不良貸款，估計在去年第四季增至約240億美元，相信是高息環境令企業與個人債務利息大增。目前美長債息仍在4厘以上，融資成本是十多年最高，不少企業再融資遇上困難，特別是商業地產大幅插水，抵押資產價值縮水，企業債務違約、破產陸續有來。



事實上，美國銀行股上季業績呈惡化，美國銀行利潤腰斬，花旗集團更現虧損，計劃裁員兩萬人，引起市場對美國金融體系不穩的擔憂。踏入2024年首周，美國銀行業出現不尋常的大規模存款流失，存款總額大減240億美元（約1800多億港元），至17.397萬億美元，逐步接近去年中矽穀銀行爆煲時的17.231萬億美元，新一波美國銀行風暴正在醞釀。



資產質素轉壞 銀行股沽壓大



雖然美國整體失業率處於歷史低位，但受到人工智能應用增加、企業併購整合業務影響，個別行業出現裁員潮。有報告顯示，去年美企裁員72萬人，按年大增近倍，為2009年以來最高，由此可知就業市場僅表面風光，銀行業經營挑戰頗大。目前美國銀行業正面臨2008年金融海嘯以來最大考驗，資產質素轉壞，除了經濟下行引致呆壞賬增加之外，商業物業價格跌勢未止，成為威脅美國銀行業穩定的定時炸彈。截至去年第四季止，美國主要城市商業物業空置率上升至19.6%，為1979年有紀錄最高水平，預期美國商業地產續跌，銀行業信貸撥備繼續上升，銀行股沽壓沉重，恐成美股跌市催化劑。