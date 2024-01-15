中評社北京1月15日電／據新華社報導，2023年對實體經濟發放的人民幣貸款增加22.22萬億元——



金融有力有效支持實體經濟發展（銳財經）



中國人民銀行近日發布的數據顯示，2023年全年社會融資規模增量累計為35.59萬億元，比上年多3.41萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加22.22萬億元，同比多增1.18萬億元。專家表示，去年，中國貨幣政策加大逆周期調節，統籌運用好總量和結構、數量和價格工具，更有力地支持了實體經濟發展。



引導資金更多流向民營小微企業



支持實體經濟發展，民營小微企業是重點之一。2023年，中國人民銀行等部門引導資金更多流向民營小微企業等薄弱環節，取得了明顯成效——



拓寬民營、小微企業融資渠道。對民營企業債券融資支持工具延期擴容，累計為140家民營企業發行的2438億元債券提供增信支持。鼓勵商業銀行發行小微企業專項金融債券，2023年共發行2637億元。



提升中小微企業金融服務能力。深入開展中小微企業金融服務能力提升工程，引導金融機構完善內部資金轉移定價、盡職免責、績效考核等政策安排。目前，全國性商業銀行小微業務內部資金轉移定價優惠均不低於50個基點、普惠金融在分支行綜合績效考核中的權重均不低於10%。

