中消協等四協會聯合倡議

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，為推進使用源頭減量，有效治理塑料污染，近日，在國家發展改革委、商務部、文化和旅遊部的指導下，中國飯店協會、中國旅遊飯店業協會、中國循環經濟協會、中國消費者協會聯合發布關於住宿業減少一次性塑料用品使用的倡議。



倡議提出，住宿企業要積極落實國家及地方塑料污染治理政策中關於一次性塑料用品的禁限管理規定。其中，星級賓館、酒店等場所應不再主動提供一次性塑料用品，主要包括一次性塑料梳子、牙刷、剃須刀、浴帽、小型洗滌護理品容器等，可通過設置洗潔用品服務台、自助購買機、提供續充型洗潔劑等方式提供相關服務；非星級賓館、酒店等場所應主動作為，扎實推進不主動提供一次性塑料用品工作。



住宿企業要加強宣傳，通過前廳、客房、餐廳等對客服務區域及企業線上展示、銷售平台設置宣傳欄，鼓勵引導消費者使用環保、可循環利用產品，減少一次性塑料用品的使用，倡導綠色消費，推動住宿業塑料污染治理取得更好成效。住宿業線上預訂平台經營企業，要通過頁面提醒、彈窗提示等形式，鼓勵引導消費者自行攜帶個人洗護用品，減少一次性塑料用品的使用，並加強對平台入駐商戶的監督管理，引導商戶在線上展示頁面對自身開展減塑行動進行宣傳展示，接受社會監督。



（來源：人民日報）