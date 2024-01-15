加大財政支持　讓城市宜居、韌性、智慧

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，中央經濟工作會議指出，實施城市更新行動，打造宜居、韌性、智慧城市。近年來，提高城市韌性、增強抗風險能力，正成為現代城市建設管理的重大課題。當前，我國韌性城市建設情況如何？財政金融支持韌性城市建設有哪些作為？記者近日在四川、江蘇、浙江等地進行了採訪。



支持公共基礎設施建設，打造海綿城市



湖面波光粼粼，游人泛舟其上；年輕人身穿速幹衣，腳踩運動鞋，沿著河邊小徑慢跑；不遠處，攤檔燈光點亮，火鍋陣陣飄香，市民三五成群圍桌而坐……傍晚，在四川省瀘州國家高新區漁子溪生態公園，溫暖的煙火氣與優美的風景相互映照。



過去的漁子溪可不是眼前這個光景。“河道窄、垃圾多，雨一大就漲水，還經常淤堵。”瀘州北控環保工程投資有限公司總經理祝勝說。



韌性城市，是指在面臨災害和風險時，具備耐受、適應和快速恢復能力的城市。近年來，隨著城鎮化進程加快，城市功能日益增加，城市“負載”越來越重，加上面臨自然災害等不確定因素，對城市的“韌性”提出了更高要求。



2016年，瀘州市政府決定實施漁子溪河道防洪整治工程，提升城市應對洪澇災害的能力。



2018年12月，工行瀘州分行向瀘州北控授信12.3億元，貸款期限13年。資金支持有力，項目已全面竣工。

