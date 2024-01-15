全國各類養老機構和設施總數達40萬

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，記者從全國民政工作會議上獲悉：截至2023年三季度，全國各類養老機構和設施總數達40萬個、床位820.6萬張。近年來，我國聚焦老年群體急難愁盼問題，有效滿足老年人多層次、多樣化養老服務需求，養老服務供給更趨優化。



養老服務實現提質增量。2023年，民政部加快基本養老服務體系建設，所有省份均出台實施方案和基本養老服務清單。開展中央財政支持經濟困難失能老年人集中照護服務，實施特殊困難老年人家庭適老化改造，組織開展基本養老服務綜合平台試點。會同相關部門組織實施積極發展老年助餐服務行動，推動各地因地制宜發展老年助餐服務。出台《養老機構重大事故隱患判斷標準》，實施全國養老服務監管效能提升年活動，各地排查整治養老機構各類安全隱患6192處。



社區養老服務供給規模和質量不斷提升。民政部組織實施居家社區基本養老服務提升行動，推動各地著力加強社區居家養老服務網絡建設，在縣（市、區）、鄉鎮（街道）層面發展具備全日托養、日間照料、上門服務、區域協調指導等綜合功能的區域養老服務中心。截至2023年12月底，通過年度提升行動項目，居家和社區基本養老服務累計建成家庭養老床位23.5萬張、為41.8萬老年人提供居家養老上門服務，累計完成困難老年人家庭適老化改造148.28萬戶。



（來源：人民日報）