重大項目新年密集開工

中評社北京1月15日電／據經濟日報報導，重大項目建設是穩定經濟運行的壓艙石。新年伊始，多地重大項目密集開工建設，奮戰全年經濟“開門紅”。



聚焦關鍵領域重點產業



開年即衝刺，起步即起勢。2024年一開年，各地鉚足幹勁“滿弦”開工。



1月2日，江蘇省舉行重大項目建設啟動會議，一季度計劃開工億元以上項目2710個，同比增加561個。同日，合肥至武漢高鐵（安徽段）暨2024年安徽省第一批重大項目開工動員會舉行，重大項目共460個，總投資4896.3億元，涉及製造業、基礎設施、民生等多個行業領域，其中十大新興產業項目253個、占比55%。陝西省一季度計劃開工省市級重點項目572個、總投資3143.45億元、年度計劃投資1031.39億元。



在廣東，深圳2024年首批205個新項目建設集中開工，分布在重大科技和產業項目、基礎設施項目、民生項目等領域。在福建，廈門63個重大項目集中開工，總投資1152億元，涵蓋產業、基礎設施、社會事業等領域。在湖南，2024年重大項目集中開工儀式1月3日在長沙、岳陽、益陽同步舉行，11個重大項目總投資達872億元，主要集中在重大產業和基礎設施等領域。



產業向“新”，民生向“暖”。投資規模大、產業結構優、帶動能力強、著力補短板惠民生，是多地重大項目的共同特點。比如，上海市楊浦區集中簽約的50個重大項目，涉及在線新經濟、創意設計、智能製造、人工智能、生命健康、綠色低碳、科技服務等產業領域。中國石化岳陽地區百萬噸乙烯煉化一體化及煉油配套改造項目總投資357億元，是湖南迄今為止單體投資最大的產業項目，可帶動下游投資超過1500億元。北京市豐台區聚焦惠民生暖民心實事，開工豐台中西醫結合醫院二期、人大附中園博園校區等13個民生改善項目。

