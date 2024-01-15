專精特新企業營收保持較快增長

中評社北京1月15日電／據經濟日報報導，工業和信息化部最新數據顯示，2023年前11個月，專精特新“小巨人”企業、專精特新中小企業營收利潤率分別為11.1%、8.2%，比規上中小企業分別高6個百分點和3.1個百分點。



“雖然我國經濟面臨需求不足和外部不確定性等因素困擾，但製造業整體發展向好，戰略新興產業發展迅速。其中發揮關鍵配套作用的專精特新中小企業，在各自細分領域有較強競爭力，營收和利潤實現雙增長。”中國人民大學國家中小企業研究院副院長孫文凱說。



深耕細分領域



“目前，專精特新中小企業逐步融入大企業供應鏈生態，市場競爭力不斷提升。”北京賽迪產業大腦科技有限公司副總經理漢琳表示，專精特新中小企業愈發頻繁出現在大企業的採購名單中，訂單的穩定增長是營收利潤雙增長的重要原因。



作為國家級專精特新“小巨人”企業，海南飛行者科技有限公司2023年營收、利潤分別同比增長17.8%和3.01%。“國家和地方出台多項關於支持民營經濟發展的措施，落地了相關產業政策，這讓我們堅定信心、大膽發展。”公司董事長陳鋆表示，企業將進一步提升技術能力，鞏固公司在無人機以及深海潛航器這一細分領域的市場地位。



“專精特新中小企業具有明確的產品定位和特有技術優勢，能夠滿足客戶對高性能產品的需求。規模較小、組織結構相對簡單的特性，使其能夠快速決策、靈活調整產線，從而第一時間響應需求變化，把握市場機遇。專精特新企業深耕某一專業領域，與客戶合作關係緊密，並注重提供優質服務，用戶黏性自然高。”漢琳說。

