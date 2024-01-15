“中國的創新實力越來越雄厚”

（來源：人民日報） 中評社北京1月15日電／據人民日報報導，2024年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）於1月12日落下帷幕，全球150多個國家和地區的4000多家企業參展。其中，中國企業有1100餘家，占參展商數量的1／4。中企攜帶諸多新產品新技術亮相，涵蓋人工智能、屏幕顯示、電動車、清潔能源等領域，展現了“中國智造”的強勁創新實力。



智能技術引領消費趨勢



始於1967年的拉斯維加斯消費電子展是全球最大的消費技術產業展會之一。今年的展會設立四大主題：人工智能、可持續發展、移動科技和人人享有的安全。很多參展企業將人工智能產品作為展示重點：通過攝像頭和人工智能技術為視力障礙人士指路的“導航眼鏡”，根據用戶個性化需求烹飪烤肉的“智慧烤架”，將行走速度提升3倍的“月球漫步鞋”……



LG電子首次展示了“智能家庭人工智能管家”機器人。該機器人可自主判斷環境的濕度、溫度等，據此開關各種家電。當遇到外部人員闖入、寵物打碎花盆等突發情況，它也能迅速做出反應。奔馳公司發布了“全新MBUX虛擬助理”，運用生成式人工智能技術和主動智能技術，具備“自然”“可預測”“個性化”“共情力”四大特性。寶馬公司首次展示了使用增強現實眼鏡提升駕駛體驗，用戶可在駕車過程中更加直觀地感知導航指令、危險警告等信息。



本屆展會吸引了1200多家初創企業參展，數量創歷屆展會之最。參展企業展示了機器人、電動車、數字醫療、智慧城市、虛擬現實、可持續發展、太空技術等領域的創新技術和產品。



展會期間還舉辦了200多場論壇活動，聚焦消費電子產業的新技術、新機遇、新挑戰等議題。今年適逢展會主辦方美國消費技術協會成立100周年。該協會主席兼首席執行官加裡·夏皮羅表示，展會展示和暢想明天的技術，關注科技創新如何解決當今世界面臨的挑戰。

