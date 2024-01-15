創新中國從“互聯網＋”挺進“數據要素×”

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，近日，《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》（以下簡稱《行動計劃》）正式發布。《行動計劃》由國家數據局會同中央網信辦、科技部、工業和信息化部等共17個部門聯合印發，這是國家數據局揭牌兩個多月以來會同相關部門聯合印發的首個文件。該文件從2023年12月15日向社會徵求意見到當月29日相關媒體吹風會舉行，再到2024年1月4日印發實施，歷時僅20天，可謂迅速、高效。



《行動計劃》提出一個引人矚目的表述——“數據要素×”，大力部署實施“數據要素×”行動並列出重點推進的12個領域，要求充分利用中國海量數據資源、豐富應用場景等優勢，以數據流引領技術流、人才流、物資流等，實現知識擴散、價值倍增，催生新產業、新模式，為推動高質量發展、推進中國式現代化提供有力支撐。《行動計劃》明確提出到2026年底數據要素應用總體目標，其中包括打造300個以上示範性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，數據產業年均增速超過20%。



實現科創效能倍增



科學技術是第一生產力，是先進生產力的集中體現和主要標誌；創新是引領發展的第一動力，是推動生產力發展的關鍵因素。在《行動計劃》中，“科技創新”被列為“數據要素×”應用的12個重點領域之一。由此可見，數據要素被賦予實現科技創新效能倍增，推動社會生產力更快發展的重大使命。



《行動計劃》鮮明地提出以“數據驅動”科技創新，要求“充分依托各類數據庫與知識庫，推進跨學科、跨領域協同創新，以數據驅動發現新規律，創造新知識，加速科學研究範式變革”。

