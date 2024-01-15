青島5G遠程診療服務進社區

中評社北京1月15日電／據工人日報報導，“聽說社區衛生服務中心的彩超可以傳到上級醫院，我第一時間就約上了，現在看病越來越方便了。”在山東省青島市市南區金湖路街道山東路社區衛生服務中心，社區居民李倫感慨道。



李倫說的“彩超上傳”，是青島市市南區醫療健康集團在山東路社區衛生服務中心落地的5G遠程超聲診斷分中心項目，可以讓居民在社區衛生服務中心進行超聲檢測，檢測情況實時通過5G網絡傳送到青島大學附屬醫院的遠程診斷中心，由青大附院超聲專家通過視頻交流、語音交互等形式進行彩超圖像及報告解讀，給予詳細診斷意見。



近年來，為進一步解決基層群眾看病難問題，青島市通過創新服務模式，不斷提升基層醫療診療能力，讓居民在家門口就能享受更優質的醫療服務。2023年，青島市市南區在推動更多優質醫療資源的擴容下沉方面不斷出實招，“共管病房”建設、“1＋1＋1”新型家庭醫生簽約服務、知名專家號源直掛服務等，真正讓患者在家門口就能享受貼心服務。



國家衛生健康技術推廣應用信息服務平台“家醫專區”也在青島市南區試點上線。家庭醫生及基層衛生健康工作者是群眾健康保障的守門人，剛剛落地的“家醫專區”，就是以衛生健康技術資源為依托，征集遴選和策劃製作符合家庭醫生需求的衛生健康適宜技術視頻，豐富家庭醫生學習衛生健康技術和交流工作的路徑和渠道，通過針對性、操作性強的適宜技術學習，助力提升家庭醫生預防、篩查、診斷、治療、護理、康復服務能力，提升為群眾健康服務的水平。



（來源：工人日報）