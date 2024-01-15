匯豐：市場波動增　今年保險需求回升

文德華（左三）表示，將於第二季推全新醫療產品，以滿足客戶需求。（大公報） 中評社香港1月15日電／保監局早前公布香港去年第三季內地訪客新造業務保費按季跌32.9%至150億元。匯豐保險香港及澳門行政總裁文德華對今年本港保險市場表現審慎樂觀，指今年多個地區大選及美國息口等不明朗因素太多，加上市場波動增加，客戶對保障需求較去年強勁。



推出多幣種儲蓄計劃



大公報報導，文德華透露，匯豐保險將於今年首季推出全新合資格延期年金，並於第二季推全新醫療產品，以滿足客戶需求。他又提到，隨著全球流動性上升，越來越多的客戶正在探索海外機會，如深造、遙距就業，或退休等選項。鑒於此持續增長的需求，匯豐保險推出全新的儲蓄計劃─滙圖多元貨幣保險計劃，提供多達9種貨幣選擇，滿足客戶對教育及退休規劃等國際需求。



由第3個保單周年日起，或在已繳清所有保費後，客戶可隨時靈活將保單貨幣轉換成美元、人民幣、港幣、英鎊、加拿大元、澳元、歐元、新加坡元或澳門幣，每年可轉換最多3次，是市場首創。



由匯豐保險贊助Economist Impact的研究報告顯示，更多受訪者有意安排子女跨境就學。約7%香港受訪者考慮把內地視為就學選擇，而6%內地受訪者則計劃尋求在港就學的機會，這與現時衹有0.5%受訪者安排子女跨境就學比率顯著增加。



美國、英國、加拿大及澳洲仍然為熱門升學地點，但值得留意的是，16%家長表示會視亞洲地區，如日本或新加坡等作升學首選。58%受訪者表示海外升學的費用高於預期，而最常見的原因為住宿費及生活開支增加。由於海外升學需要大量資金，83%家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用。此外，44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。