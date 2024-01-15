綠委：民眾黨自推院長人選就是保送韓國瑜

綠委許智傑。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電（記者 黃筱筠）大選落幕，“立法院”呈現三黨不過半的局面，“立法院”龍頭之戰開打。民進黨“立委”許智傑今天受訪表示，希望民眾黨可以做出對人民最好的判斷，若民眾黨自推人選無疑就是保送國民黨不分區“立委”韓國瑜。對於正副院長人選，民進黨也會釋出誠意，希望在綠白合作下，“國會”能有更好的發展，這也全民的共同盼望。



至於民進黨是否可能與台灣民眾黨合作，綠委洪申翰今天受訪說，我們會採取站在1個最高的戰略，怎麼樣來思考台灣的最佳的利益，“也可以保持一些彈性”，但也會堅守該堅守的底線。



13日出爐的“立委”選舉結果，總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



許智傑說，“我不用現在一定去談，一定是誰跟誰合，或者是什麼的”，那但是重點還是是這個未來的的朝野之間，那我們會很審慎的來考慮怎麼樣用協商的方式，用對話的方式，可以取得更大的共識。



對於“立法院”朝小野大，洪申翰說，接下來任何政策、政務、法案要在“立法院”推動的挑戰，可能都比過去會來得大。這幾天，不管是黨主席賴清德，也包括柯建銘總召，都已經有談到了。未來我們當然希望這個在朝野之間能夠多對話，那也會多協商，希望能夠盡量的來尋求更多在朝野之間的共識，那對於一些福國利民的法案，我們可以怎麼樣來產生共識優先推動？盡量不要讓“立法院”因為可能的政黨立場，變成空轉的狀況。