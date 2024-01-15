大模型發展亟需高質量“教材”相伴

中評社北京1月15日電／據科技日報報導，1月5日，美國人工智能公司OpenAI表示，正在與數十家出版商洽談達成文章授權協議，以獲取內容來訓練其人工智能模型。2023年12月27日，《紐約時報》起訴OpenAI和微軟公司，指控這兩家公司未經許可使用其數百萬篇文章訓練人工智能模型。而早在2023年3月，就有消息顯示谷歌Bard模型的部分訓練數據來源於ChatGPT。



這些事件劍指同一個問題——大模型高質量語料短缺。“對於從頭開始訓練的模型，語料短缺會在非常大的程度上限制大模型發展。”近日，哈爾濱工業大學（深圳）計算機科學與技術學院教授邵睿在接受科技日報記者採訪時說：“增加語料對於提升大模型能力的邊際效益正在減弱，高質量語料的缺乏正日益成為限制大模型發展的瓶頸。”



大模型訓練語料短缺問題嚴重



科技部新一代人工智能發展研究中心2023年發布的《中國人工智能大模型地圖研究報告》顯示，從全球已發布的大模型數量來看，中國和美國大幅領先，占全球總數的80%以上。



雖然大模型發展如火如荼，但大模型高質量語料短缺已成為全球共性問題。公開資料顯示，大模型對數據供給要求極高。比如，訓練GPT－4和Gemini Ultra大概需要4萬億至8萬億個單詞。麻省理工學院等高校研究人員預測，到2026年之前，機器學習數據集可能會耗盡所有可用的高質量語料數據。研究機構EpochAI亦公開表示，最早在2024年，人類就可能會陷入訓練數據荒，屆時全世界的高質量訓練數據都將面臨枯竭。OpenAI也公開表達過對數據告急的擔憂。



值得注意的是，當前大模型數據集主要為英文。中文語料面臨的短缺問題更加嚴峻。

