增強邊疆網絡供給能力

中評社北京1月15日電／據經濟日報報導，近日，工業和信息化部等13部門印發《關於加快“寬帶邊疆”建設的通知》，旨在加快提升邊疆網絡供給能力，充分發揮寬帶網絡基礎設施支撐和賦能作用。提出到2025年底，邊疆地區縣城、鄉鎮駐地實現5G和千兆光網通達；行政村、20戶以上農村人口聚居區、邊境管理及貿易機構、有人居住海島通寬帶（含通光纖、通4G或通5G）比例達到100%；沿邊國道和省道沿線基本實現移動網絡覆蓋；內海海域按需實現網絡覆蓋。



《通知》分類提出了重點任務。具體而言，在縣城層面要加快寬帶網絡升級，積極引導基礎電信企業適度超前布局邊疆縣城“雙千兆”網絡基礎設施，逐步推廣部署大容量傳輸設備和數據設備，提升鄉鎮綜合業務承載能力。



在鄉村層面，要促進邊疆地區鄉鎮政府駐地、行政村寬帶向千兆光網升級，靈活採用中頻和低頻5G基站，逐步推進5G網絡向農村地區延伸覆蓋。探索偏遠地區分散用戶寬帶接入技術和組網方案，加快推進20戶以上農村人口聚居區、抵邊新村、林場／農場／牧場駐地等場景寬帶網絡覆蓋。



“為助力雲南省邊境小康村建設，我們深入實施第八批電信普遍服務行政村項目和邊疆項目，夯實數字鄉村振興基礎，為農村架起信息橋梁。”中國移動雲南公司綜合部新聞信息室項目經理薛穎雯告訴記者，公司在2023年已實現全省行政村5G網絡100%覆蓋，自然村5G覆蓋率達75%以上，顯著改善邊境地區群眾網絡信息通信和生產生活條件，讓當地群眾共享信息社會發展成果。



值得一提的是，《通知》特別提出要加強海島海域寬帶網絡覆蓋。一方面，深化有人居住海島寬帶網絡覆蓋，逐步推進海島“雙千兆”網絡建設。探索海纜、衛星、微波等通信技術手段，加強重要海島與臨近島嶼、大陸的網絡連接。按需推進無人居住海島移動網絡覆蓋。另一方面，結合海岸線特點和近遠海海洋開發活動需要，逐步擴展沿海海域5G信號覆蓋範圍。鼓勵依托海岸線、島礁、燈塔、海上油氣和風電平台等，推進內海、領海和毗鄰區信號覆蓋，靈活採用衛星、微波等技術保障專屬經濟區網絡需求。

