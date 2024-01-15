機管局債周三起收票　專家薦抽5手

機管局零售債券將於本周三接受認購，該批債券保證派息率為4.25厘，入場費1萬元。（大公報） 中評社香港1月15日電／機管局50億元的零售債券將於本周三（17日）正式接受認購。該批債券保證派息率為4.25厘，入場費1萬元，每三個月派息一次，且設100%贖回機制。專家指，雖然該批派息率不及早前綠債的4.75厘，但市場預期美國將於今年減息，港元定存息率亦已開始向下，加上贖回機制，料將吸引20萬人入票。分析建議投資者最少認購5手，可鎖定息率之餘，亦宜長期持有。



大公報報導，翻查銀行網上定存牌價，匯豐及恒生均不提供12個月港元定存優惠，而中銀及渣打12個月港元定存早已跌穿4厘，僅3.4厘。至於3個月定存，中銀、恒生及渣打存款息率均為4.3厘，與機管局零售債券相若，而匯豐3個月定存更僅4.1厘。以4.25厘息計算，投資者持有機管局零售債券每手每年可獲425元利息，如果持有至到期，總共可獲1062.5元。



中銀料20萬散戶認購



中銀香港（02388）個人數字金融產品部副總經理周國昌預計，機管局零售債料獲超額認購。他指，最近港元拆息明顯下降，銀行存款息率跌勢較急，而今批零售債將利率鎖定在4.25厘，相信在不明朗環境下，有一定投資需求。他續稱，50億元金額不算太多，有興趣的投資者可以認購3至5手。他表示，儘管債息不及去年政府推出的綠債及銀債，但相關產品仍屬高評級低風險，料將有20萬投資者感興趣。



中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，在市場預期踏入減息的周期下，機管局發行的2.5年期零售債券的息率為4.25厘，相信債券可以鎖定利率，加上投資者可於每季要求機管局以原價100%贖回，市場價格波動相對較低，相信債券對於投資者具有一定的吸引力。至於認購數量，她指需要視乎個人財務狀況及投資取向。



銀行紛豁免認購費



上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希表示，該批債券以季度派息，並配合每季提早贖回機制，即投資者可以提前贖回債券，機管局將連同應付利息，以本金額100%贖回債券。加上市場預期息口見頂，她預計機場管理局零售債券有一定的吸引力。



事實上，銀行亦如政府推出iBond及綠債一樣，紛紛推出認購優惠。投資者認購機管局零售債券基本費用全免，但前提是持有至到期。若投資者不打算持有至到期，而是會中途提早贖回或會於場外二手市場交易，就要留心銀行可能會收取費用，要留心銀行是否提供有關費用豁免。



機管局零售債券認購期為1月17日上午9時至1月25日下午2時，配發結果2月5日或之前公布，2月6日於港交所上市及買賣。該批零售債券與過去特區政府零售綠債、銀債等最大的區別，是每季派息且設有提早贖回機制。投資者可於每季付息日前30至60日期間，向配售銀行或香港結算公司提交提早贖回要求，並在付息日獲得全部本金，連同截至（但不包括）付息日的應計及未付的利息。



舉例來說，第一期利息將於2024年5月5日支付，若投資者希望行使提早贖回權，投資者應在3月6日至4月5日期間，向其銀行或香港結算公司提交提早贖回要求，投資者將在5月5日獲得本金的100%，連同截至5月5日的應計及未付的利息。