智慧口岸實現通關“零等待”

中評社北京1月15日電／據經濟日報報導，天津捷嘉物流有限公司進口的一集裝箱冷凍豬肉，1月9日運抵天津東疆港區太平洋碼頭。隨著橋吊有序落下，集裝箱被穩穩裝卸至運輸車輛上，20分鐘後車輛駛出碼頭，將貨物運往公司位於北京的倉儲場地。進口凍品“船邊直提”模式，為進口企業提供了更便利的物流選擇，企業通關幾乎不需等待。



如今，天津口岸的海關監管作業越發便捷，外貿進出口貨物效率不斷提升。天津海關口岸監管處監管二科科長胡國棟介紹，自2019年起，天津海關與天津港集團聯手，在全國率先推出進口貨物“船邊直提”和出口貨物“抵港直裝”模式，企業進口提箱時間從1天至2天壓縮至最短1.5小時；出口貨物無須提前5天至7天送到港口，為企業節省出3天左右的出口生產時間。



在北京陽光闊達供應鏈管理有限公司物流負責人張文揚看來，精準的運輸管控與“關港集疏港智慧平台”相關。船舶到港前，該公司就已通過平台辦理了有關繳費及預約提箱手續，生成預約信息後，又通過平台預約了車輛。“在平台上，企業輸入運輸需求，很快就有車隊來對接，貨物和運力能夠及時匹配。船舶到港後，可即時預約車輛，企業物流成本下降約10%。”



為讓企業更好享受智慧港口的便利，2023年以來，天津海關持續建設集“智慧物流”“智慧管控”於一體的智慧口岸海關運行體系，並依托不斷升級的關港集疏港平台、智慧管控平台，提升通關服務效率，優化口岸營商環境，其中，直提直裝作業模式已在全國海運口岸率先實現規模化應用。



日前，中北汽車產業有限公司採用“抵港直裝”模式申報出口的一批二手國產新能源汽車運抵天津港東疆碼頭，將裝船出海運往歐洲市場。“天津海關加強關港協作，支持保障抵港直裝便利開展，助力天津口岸出口二手車業務快速增長，2023年出口數量、貨值均創歷史新高。”胡國棟說。

