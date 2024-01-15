多家消費電子公司業績預喜

中評社北京1月15日電／據經濟參考報報導，經歷了近兩年的“寒冬”之後，消費電子市場回暖信號顯現，多家消費電子產業鏈公司2023年業績預喜。業內專家表示，在市場需求持續回暖、人工智能（AI）賦能、硬件創新以及政策助攻的多因素共振下，消費電子行業有望迎來景氣度的上行。不過，由於未來發展挑戰因素較多，消費電子行業復甦持續性仍有待進一步確認。



多家公司業績預喜



機構密集調研



同花順數據顯示，截至1月14日記者發稿，消費電子行業已有7家上市公司披露業績預告，其中有6家業績預喜，具體包括3家預增、2家略增、1家扭虧。



1月12日，玻璃防護屏廠商信濠光電披露業績預告，預計2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤3700萬元至5500萬元，同比增長124.27%至136.07%，實現扭虧為盈。



另外，蘋果產業鏈公司立訊精密業績預告顯示，預計2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長17.5%至22.5%；傳音控股則預計2023年歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長約121.15%。



多家消費電子零部件企業也預計2023年實現大幅增長。如恒銘達預計2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長45.05%至55.41%；珠城科技預計2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長27.17%至54.42%。

