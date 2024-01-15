減息利好股市　恒指最牛看22000

李慧芬建議投資者在恒指15000點左右入市。（大公報） 中評社香港1月15日電／踏入2024年，投資市場仍然受多方面因素影響而出現波動，包括憧憬聯儲局減息、地緣政治衝突及多只大型新股赴港上市等。華贏東方證券研究部董事李慧芬相信，儘管市場或於年初陷入一陣迷茫，但隨後就會漸入佳境，“由低谷慢慢爬上半山”，並建議港股投資者在15000點左右入場，料可把握最少5000點升幅。



大公報報導，2023年港股積弱一路下行，由年初約22700點高位下跌近6000點至17047點收尾。李慧芬表示，一般來說每年港股的波動都在8000點左右，待到2024年中期市場負面消息緩解、聯儲局進入減息周期，在融資不那麼困難的情況下市況將得到好轉，相信港股有望一路恢復至22000點，若投資者在15000點左右入場，則可以獲得7000餘點上升空間，“即便恒指只到20000點，那也有5000點升幅。”



板塊方面，李慧芬看好貴金屬和石油股，“地緣政治衝突下，情況不算理想，相信油股將有上升動力。”個股看好三桶油，即中國石油股份（00857）、中國石油化工股份（00386）、中國海洋石油（00883）；貴金屬則關注SPDR金ETF（02840）、紫金礦業（02899）、山東黃金（01787）。



行業競爭加劇 車股逢高減持



科技股同樣是看好的板塊。李慧芬表示，快速發展的人工智能（AI）技術值得留意，相信過去數年間大跌的科技股將由底部開始回升，個股看好騰訊控股（00700）、小米集團（01810）及京東集團（09618）。



至於近年受熱捧的電動車賽道，李慧芬認為，不管原本業務是否包含造車，目前已有太多企業進入這一行業，整個電動車市場較為混亂，預計年內電動車板塊將出現大跌，部分車企可能面臨融資困難，進而選擇重組，因此不建議買入。她建議，投資者可以高位放貨、趁低吸納，在行業度過最差的時間點後，車企生意及股價自然會好轉，到時候就可以重點關注電動車龍頭企業。



李慧芬提醒，上述推薦的個股無需一次性買入，可以分段一點點地吸納。



至於2023年港股跌跌不休的原因，李慧芬分析認為，主要是受到經濟環境、外部因素等一系列原因的影響。“港股超過一半市值是內地公司，即便是本地上市企業，業務可能也部署在海外和內地，因此很容易受到外圍經濟表現的影響，加上中美貿易戰、地緣政治衝突、貿易航運受阻，出口貨櫃成本大升，且難以完全轉嫁給消費者，令很多生意受到影響，股市表現自然轉差。”



首季警惕美經濟數據轉壞



“港股最慘的地方在於，一旦內地、香港、美國出現負面消息，市場大多受拖累，而內地和美國的好消息，又未必能刺激市場上行。”李慧芬認為，恒指尚未試完底，若今年1月至4月期間，美國再爆發壞消息，或經濟數據走弱，港股將再受牽連。