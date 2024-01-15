存款增逾5%　資金湧港2500億北水買股

所有認可機構的客戶存款（大公報） 中評社香港1月15日電／受加息周期及宏觀經濟放緩拖累，港股連續四年下跌，令市場揣測資金正逐步撤離。財政司司長陳茂波表示，香港銀行體系總存款按年增長超過5%，而港股通南下約2500億元資金流入，反映資金仍是“淨流入”香港。他又引述國際投資者指出，香港是全球其中一個最理想的投資選項，大型企業將陸續落戶香港。



大公報報導，香港經濟活動在疫後處於﻿復甦勢頭，人流、資金流及企業流都出現增長。陳茂波最新在網志中指出，經歷過疫情，香港逐步恢復與各地便捷往返，2023年訪港旅客人數持續回升，全年訪港旅客人數約3400萬。另外，儘管面對全球高息環境及外圍眾多不利因素，令到本地資產市場在過去一年備受壓力，可是香港卻錄得資金淨流入。



財管業務料年增7.6%



截至去年11月底止，香港總存款額達到約16萬億元，按年增加4.1%，當中港元存款額占7.6萬億港元，亦較去年同期上升1.7%。陳茂波表示，若果納入12月份初步數字，去年全年總存款預計增長超過5%。此外，內地資金持續流入本港股票市場，港股通南下資金去年全年約2500億港元。他認為，數字反映本港市場資金仍是處於“淨流入”狀態。



除了股票市場之外，香港財富管理業務甚具優勢。陳茂波表示，參考BCG Global Wealth Report 2023報告，香港財富管理業務預計在2022至2027年期間，每年將錄得7.6%的增長，可為本港金融、專業服務帶來龐大機遇。與此同時，過去一年特區政府在家族辦公室方面的拓展，以及重推“資本投資者入境計劃”等，將為香港的資產及財富管理業務帶來另一增長動力。

