王毅談中埃外長會談重要共識

中評社北京1月15日電／據新華社報導，當地時間1月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在開羅同埃及外長舒凱裡會談後共同會見記者時表示，今年是中埃建立全面戰略夥伴關係十周年。十年來，在習近平主席和塞西總統戰略引領下，中埃共同開辟了兩國關係跨越式發展的黃金時代。面向未來，在兩國元首領導下，中埃全面戰略夥伴關係一定會迎來更加輝煌的十年。



王毅說，我同舒凱裡外長舉行了富有成果的會談，取得廣泛共識。



一是不斷深化戰略互信，堅定支持彼此維護核心利益。中方感謝埃方在涉及中國核心利益尤其是台灣問題上給予中方的寶貴支持，也將繼續堅定支持埃及維護國家主權和安全，走出一條符合自身國情的成功發展之路。



二是高質量共建“一帶一路”，實現更高水平的互利共贏。中方願同埃方落實好面向未來五年的兩國全面戰略夥伴關係實施綱要，深化各領域務實合作，繼續支持埃方推進經濟社會建設，從埃及進口更多優質產品，鼓勵更多中國企業來埃及投資興業。



三是加強文明對話，實現更深層次的民心相通。中方願同埃方促進文化、青年、智庫、職業教育等領域合作，繼續鼓勵更多中國公民來埃及旅遊，感受埃及古老文明魅力。



四是就地區和國際問題開展更加緊密的溝通協作。埃及是阿拉伯、非洲、伊斯蘭和發展中大國。今年將在華舉辦中阿合作論壇第十屆部長會和中非合作論壇新一屆會議，中方期待同埃方共同引領中阿、中非集體合作再上新台階，打造高質量南南合作樣板。再次祝賀埃及成為金磚國家新成員。中方願同埃方加強金磚合作，共同推動全球治理朝著平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化方向發展。



（來源：新華網）