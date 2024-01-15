王毅談中方對當前加沙局勢的看法

中評社北京1月15日電／據新華社報導，當地時間1月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在開羅同埃及外長舒凱裡會談後共同會見記者。



有記者問及中方對當前加沙局勢的看法，王毅說，加沙衝突持續升級，造成大規模無辜平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，負面外溢效應加速擴散。中方始終站在公平正義一邊，同阿拉伯、伊斯蘭國家一道致力於停火止暴，為保護平民安危盡己所能，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決不懈努力。



王毅強調，巴勒斯坦問題已延宕了76年。這一歷史不公不能再繼續下去。針對當前加沙局勢，中方認為：



第一，盡快停火止戰是當前壓倒一切的首要任務。加沙衝突已導致兩萬多人喪生，形勢十分嚴峻危急。國際社會必須緊急行動起來，將所有努力聚焦到推動停火止戰、保護平民安全上來，避免更多生靈塗炭。



第二，確保人道救援是刻不容緩的道義責任。加沙地帶基礎設施被全面摧毀，200多萬加沙民眾掙扎在生存邊緣。必須有效落實安理會關於加沙人道援助的決議，盡快建立人道救援機制，確保人道救援物資快速、安全、無障礙、可持續地送抵加沙民眾手中。中方決定向加沙民眾提供第三批人道主義緊急援助。



第三，加沙未來安排必須充分尊重巴勒斯坦人民意願。停火止戰是加沙治理的根本前提，“巴人治巴”是探討加沙未來的基本原則，增強巴民族權力機構權威、支持巴實現內部和解是落實加沙“巴人治巴”的現實途徑，國際社會應認真傾聽地區國家的合理關切，加沙未來治理應是通向“兩國方案”的重要一步。



第四，落實“兩國方案”是實現巴勒斯坦問題公正解決的必由之路。巴勒斯坦問題的本質是糾正歷史不公，必須早日還巴勒斯坦人民公道，必須根據聯合國有關決議和“阿拉伯和平倡議”實現政治解決，必須堅持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。中方呼籲為此召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實“兩國方案”的具體時間表和路線圖，支持巴以雙方盡快恢復和談，最終實現巴以兩國和平共處，實現阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。



（來源：新華網）