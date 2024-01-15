美國大選首場初選影響幾何

（來源：新華社） 中評社北京1月15日電／據新華社報導，美國2024年總統選舉艾奧瓦州初選將於當地時間15日傍晚開始，正式拉開今年美國大選序幕。



艾奧瓦州地處美國中西部，是個農業州，人口、經濟以及知名度都不算突出。美國大選為何從艾奧瓦州開打？這一首場初選共和黨選情如何？結果意味著什麼？



首戰為何在此



1968年，美國深陷越戰泥潭，本土政治和社會動蕩。當年8月，民主黨全國代表大會在伊利諾伊州芝加哥舉行，時任美國副總統休伯特·漢弗萊成為民主黨總統候選人，受到美國反戰人士反對和抗議，大規模示威和暴力衝突在芝加哥爆發，凸顯美國政治進程同民意之間的鴻溝。



民主黨隨後改革其總統候選人提名過程，重塑初選日程。艾奧瓦州初選程序多，決定“搶跑”。1972年美國總統選舉中，艾奧瓦州最早舉行民主黨初選。4年後，共和黨也選擇在該州啟動初選進程。艾奧瓦州作為兩黨首個初選州的傳統由此延續下來。



共和黨15日將在艾奧瓦州舉行黨團會議，打響2024年美國總統選舉本黨選戰“發令槍”。黨團會議是初選的一種形式，如果計票順利，結果或在當地時間午夜前明朗。艾奧瓦州民主黨人則將通過郵寄選票為本黨競選人投票，結果將於3月公布。



在2020年美國總統選舉中，艾奧瓦州初選於當年2月展開，兩黨各自舉行黨團會議，民主黨計票時遇到技術故障，造成結果公布長時間延誤，引發爭議。民主黨全國委員會後來對2024年該黨初選日程進行了調整，民主黨首場初選將於2月3日在南卡羅來納州舉行。



共和黨選情如何