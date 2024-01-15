加沙衝突百日災難深重　外溢擴大亟需止戰

1月6日，黎巴嫩希亞姆遭以軍空襲後冒出濃煙。 中評社北京1月15日電／據新華社報導，新一輪巴以衝突自去年10月7日爆發以來，至今已持續100天。本輪衝突的持續時間和對抗強度十分罕見，導致大量人員傷亡和民眾流離失所。



分析人士指出，以色列雖然宣布其軍事行動部分轉向低強度，但無意盡快結束作戰，加沙衝突的外溢效應正不 斷擴大，已蔓延至也門、黎巴嫩、伊拉克等地。國際社會如不能推動立即在加沙地帶停火止戰，整個中東地區的穩定都將受到威脅。



人道災難嚴重 以方無意停火



巴勒斯坦加沙地帶衛生部門數據顯示，本輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成超過2.3萬人死亡。以色列方面則稱，有1300多名以色列人在本輪衝突中死亡，另有約130人仍被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）扣押。



衝突爆發之初，以總理內塔尼亞胡提出以方軍事行動的三大目標，即“摧毀哈馬斯、救出所有被扣押人員、確保加沙地帶不再對以色列構成威脅”。



在以色列軍事行動中，加沙地帶包括住宅、醫院、供水系統等在內的大量民用基礎設施遭到破壞或摧毀，大批巴勒斯坦民眾被迫向南逃離。聯合國統計顯示，加沙地帶已有190萬人流離失所，占其總人口的85%。目前，130多萬流離失所者集中在加沙南部的拉法市，而該市此前衹有30萬居民；在加沙北部，人們嚴重缺乏糧食、水和其他基本必需品。



儘管面臨國際社會日益強烈的停火止戰呼聲和壓力，但以方無意盡快停戰。以色列國防部長加蘭特稱，以方下一階段作戰“將持續更長時間”。以軍總參謀長哈萊維則告訴士兵“整個2024年我們都將在加沙地帶作戰”。