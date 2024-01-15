朱立倫下台負責？藍委大多數反對

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024大選落敗，孫文學校總校長張亞中、前國民黨發言人蕭敬嚴接連表態要求國民黨主席朱立倫下台。對此，連任成功的國民黨“立委”王鴻薇今天受訪時說，目前最緊要的目標是2月1日的“立法院長”選舉，這是最重要的舞台必須要守住。這時候去換黨主席，然後進行黨主席改選，只不過是添亂而已。



連任成功的彰化“立委”的國民黨“立法院”黨團書記長謝衣鳳則說，她不認為朱立倫應請辭，畢竟過去地方縣市首長及縣市議員選舉，加上這次大選，朱都幫國民黨持續改革，往前推動。即便這次“總統”大選失敗，但過程中朱盡力了，朱立倫的確在年輕化、專業度上，一直持續改造國民黨，所以這時間點逼朱下台，對未來國民黨改革及往前推動的進程，沒有幫助。



另一位國民黨“立委”李德維也認為，主席任期僅剩1年多，也沒有很長，加上這次選舉朱立倫盡心盡力。當然大選失利，黨主席當然有責任，但另一方面“國會”席次國民黨成了最大黨，所以他並不是比較單一的想法，立刻要朱立倫請辭，黨內還必須要多思考。



2024大選民進黨賴清德558萬票（得票率40.05%）勝選，國民黨侯友宜467萬票（得票率33.49%），台灣民眾黨柯文哲369萬票（得票率26.46%）。但“立委”選舉部分，113席中，國民黨取得52席，若含無黨友軍高金素梅、陳超明，可達54席，民進黨51席，民眾黨8席。



由於大選再次失利，蕭敬嚴昨開第一槍表示，朱立倫應請辭黨主席以示負責。張亞中也在昨晚發聲明表示，請朱立倫負責去職以利國民黨徹底改造。