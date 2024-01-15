福建政和縣推動竹產業轉型升級

中評社北京1月15日電／據人民日報報導，曾經，竹製品的樣式相對簡單。如今，依托工藝創新，一根毛竹擁有了百般變化。在福建政和縣，現有竹具工藝加工企業220餘家，生產竹製品超3600種，涵蓋餐具、家具、工藝品等諸多領域。竹製品正成為越來越多人在生活中的消費選擇，竹產業前景越來越廣闊。



“唰唰唰”，一根根粗細均勻的竹篾應聲而落。楊進財手指飛舞，交織、翻轉、折叠，不過半小時，一個精巧的竹燈籠便成型了。



竹香四溢，這是楊進財再熟悉不過的味道。在他的家鄉福建政和縣，這縷味道，縈繞在全縣46萬畝竹林中，鐫刻在人們從小到大的記憶裡。



“竹工藝不斷精進，竹產品才能百花齊放”



風吹竹山，綠浪翻滾，楊進財的竹山也在其中。“面積不大，產量卻很可觀。”楊進財介紹，“可采伐用作竹材的毛竹平均生長周期衹有3—5年，年均畝產量約1噸。”



竹子出材快、可再生、可塑性強，是上好的環保材料。瞄准竹資源優勢，政和早有發展竹產業的想法。然而，原生竹材易發黴生蟲，工藝短板如何克服？



2003年，政和引入竹加工技術。一根根毛竹經過開片、炭化、烘幹、熱壓等近10道工藝，變為一塊塊竹板材。“炭化去除了糖分，烘幹帶走了水分，做成的板材也極大方便了後續加工。”政和縣竹產業發展中心主任張富強說。

