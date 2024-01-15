美特使團旋風抵台　趙春山：風險管控降溫

淡江大學榮譽教授趙春山。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北1月15日電／2024年台灣大選落幕，美國高階代表團在選後第二天隨即抵台，釋放出何種訊息？淡江大學榮譽教授趙春山認為，台灣選民已做出選擇，或讓對岸民眾認為“硬碰硬”，假使兩岸分歧質變擴大成民意的對撞，將對國際地緣政治造成衝擊，所以美國在第一時間進行風險管控“降溫”。



美國在台協會（AIT）昨日發布新聞稿指出，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）昨抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）一同隨行，傳遞美方對台灣大選順利的祝賀。



趙春山15日上午在電台節目《千秋萬事》中指出有兩個意義，一是向大陸釋出訊息，顯示美國的支持；二是向新當選的賴清德陣營及民進黨表示“別興奮過度”，不要做出太過刺激對岸的反應，畢竟其在選舉過程中不斷操弄“中國介選”。



根據《中時新聞網》報導，趙春山表示，台灣選民已做出選擇，選舉結果會讓對岸民眾認為“硬碰硬”，若兩岸分歧從官方民共之間的鬥爭，不斷質變擴大成民意的對撞，如此會對大陸造成很大的壓力，同時對國際地緣政治造成衝擊，非常危險，故美國第一時間進行風險管控“降溫”。



陸方解讀賴清德並未獲台灣大部分民意支持，趙春山指，各種民調均顯示，“三腳督”（三組候選人競選）的結構性因素一定會讓賴當選，確實不須過度解讀成台灣民眾普遍支持民進黨或賴清德的“台獨”傾向。民進黨的獲勝，在於對手的衰弱，而其在“國會”亦未過半，也要檢討。



趙春山表示，選舉成敗是多種因素的綜合，不要看單一因素。不是所有台灣民眾都主張“台獨”。

