富權：柯文哲選前就已獻出“綠白合投名狀”？

中評社香港1月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：柯文哲選前就已獻出“綠白合投名狀”？以下為文章內容。



二零二四年“二合一”大選的結果，正如包括筆者在內的不少人士所預測的那樣，是賴清德成為“少數『總統』”，民進黨丟失“立法院”多數議席地位，形成“朝大野小”局面；“立法院”三黨不過半，但國民黨一躍成為最大黨。

賴清德的勝選是“慘勝”，比四年前蔡英文流失了二百五十七萬票，其中主要是留給了柯文哲。侯友宜同樣也比四年前的韓國瑜流失了八十五萬票，可能大部分也是流給了柯文哲。而這二百五十七萬與八十五萬相加，是三百三百三十四萬，與柯文哲所獲的三百六十九萬相距不遠。



但賴清德在“虛擬”的政治意義上，卻打破了三個“魔咒”，其一是“八年必政黨輪替魔咒”，其二是“『副總統』參選『總統』必落選魔咒”（此前連戰、吳敦義皆如此），其三是“『行政院長』參選『總統』必落選魔咒”（此前連戰、謝長廷、吳敦義亦皆如此）。



但這僅具象徵意義而已。賴清德由於得票不過半，而且民進黨在“立法院”的議席也沒有過半，受到在野黨“立委”的制肘，可能施政不順。倘在四年任期內沒有作為甚至是胡作為，“二零二八”仍將會丟失政權。尤其是民進黨正面臨最大的危機，就是在蔡英文八年的慘淡經營，讓青年人極為失望，“投奔阿北”而去。而在過去二十多年間，青年人選票是民進黨手中出奇制勝的“王牌”。四年過去後，將有更多青年人擁有投票權，而今次投給柯文哲的年齡層的青年層，將成長為黏著度更高的中狀年層。因此，賴清德倘是在此四年級未能扭轉讓年青人分享不到社會發展成果的“孬政惡治”，“下架民進黨”就將會成為活生生的事實。



正因為如此，就決定了賴清德必須組建一個強有力的“內閣”班子。據民進黨內信息，現任“行政院長”陳建仁頗有“自知之明”，知道自己擔當不了這個重任，正在醞釀無需等到“五二零”就提出“行政院總辭”。



那麼，將會由何人“接棒”呢？據說有四個人選，分別是“總統府秘書長”林佳龍、“行政院副院長”鄭文燦、賴清德國政顧問團召集人鄭麗君及高雄市長陳其邁。



其中林佳龍是“正國會”會長，可能會遭到賴清德的“新潮流系”小兄弟的強烈反對。但惟其如此，賴清德可能就是要籍此平衡民進黨內兩個最大派系的矛盾，不過，林佳龍的行政歷練是台中市長和“交通部長”，可能欠缺“中樞”統籌的經驗。



鄭麗君本來是賴清德的“副手”人選之一，實際上賴清德參加民進黨“總統”黨內初選，就是由她代為領表登記的。因此，委任她為“行政院長”，就帶有一定程度的“補償”意味。但她的行政歷練僅是“文化部長”，資歷及經驗都似乎不足。



陳其邁是“英系”人馬，賴清德倘委任其為“行政院長”，有調和與蔡英文的關係，及作為五年前的民進黨“總統”黨內初選中，與蔡英文殺得見骨見血的“補償”，也是對在今次安排民進黨“不分區立委”候選人名單中，沒有將“英系”骨幹陳時中列入名單的“補償”。但陳其邁的行政歷練也不足，而且倘出任“行政院長”必須辭去高雄市長，在其任期尚未過半下，依法必須進行市長補選，又得折騰一番，影響南台灣的政局穩定。

