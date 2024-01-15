盧秀燕邀任台中副市長？蔡壁如：外界謠傳

蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電（記者 鄭羿菲）藍白合示範區的台中第一選區“立委”選舉，台灣民眾黨蔡壁如最終仍吞敗。外傳，蔡壁如將被中國國民黨台中市長盧秀燕延攬為副市長，蔡壁如15日接受中評社電話訪問否認該傳聞說，沒有，只是外界謠傳。至於她的下一步，再說。



民眾黨不分區“立委”黃珊珊說，不用選完後開始聽說什麼、聽說什麼，不要用聽說的。



現任台中市副市長王育敏名列國民黨不分區第13名，已經當選。對於誰會接棒？《中時新聞網》報導，郭正亮14日在政論節目表示，台中市的副市長可能請蔡壁如去當，希望柯文哲不要反對。



台灣民眾黨“立法院”黨團15日召開記者會，由8位不分區“立委”當選人珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷共同說明未來“立法院”議事運作原則，及關於“立法院長”、副院長選舉立場。



媒體問及，蔡壁如昨晚退出民眾黨相關群組，也傳出將被延攬為台中市副市長，民眾黨是否有相關消息？



黃珊珊表示，她不知道蔡壁如有沒有退出群組的消息，但蔡壁如是民眾黨重要的資產，有什麼問題，蔡應該都會與黨內討論。



對此，蔡壁如接受中評社電話訪問表示，她只是在選舉後清理群組而已，這也沒有什麼。