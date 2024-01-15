“中柬人文交流年”啟動儀式在柬埔寨舉行

1月13日，藝術家在柬埔寨暹粒舉行的“中柬人文交流年”啟動儀式上表演。（來源：新華社） 中評社北京1月15日電／據新華社報導，“中柬人文交流年”啟動儀式13日晚在柬埔寨暹粒舉行，儀式上宣讀了柬埔寨首相洪瑪奈致“中柬人文交流年”的賀信。



洪瑪奈在賀信中說，早在柬埔寨扶南時期，中國就派遣特使訪問柬埔寨。自那時起，兩國和兩國人民之間深厚情誼開始建立，並深深根植於兩國悠久的歷史中。洪瑪奈表示，他將繼續支持“一帶一路”倡議，推動兩國“鑽石六邊”合作，始終致力於鞏固柬中傳統友好、深化各領域務實合作。2024年柬埔寨將努力吸引更多中國遊客和投資者赴柬旅遊、投資，兩國和兩國人民之間的團結、友誼以及柬中“鑽石六邊”合作必將更加強大、穩定、持久，有效促進兩國旅遊業發展和青年交流，進一步推動柬中命運共同體建設。



啟動儀式由中柬兩國共同主辦，在世界文化遺產吳哥古跡的鬥象台舉行，中柬藝術家們在儀式上表演了《四海歡騰喜迎春》《懷念中國》《“高棉的靈魂”與“茉莉花”》等精彩的文藝節目。



據悉，為吸引更多遊客參與“中柬人文交流年”，柬埔寨旅遊部和文化藝術部等相關部門將同中方密切合作，共同開展豐富多彩、引人入勝的活動，包括體育、文化、旅遊、展覽活動等，同時還將推出“2024年參觀暹粒”活動。



