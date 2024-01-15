中評社北京1月15日電／據新華社報導，題：以政法工作現代化支撐和服務中國式現代化——習近平總書記重要指示為政法戰線接續奮進指明方向



新華社記者



“政法戰線要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持黨的絕對領導，忠誠履職、擔當作為，以政法工作現代化支撐和服務中國式現代化，為全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強安全保障。”



中央政法工作會議1月13日至14日在北京召開。習近平總書記對政法工作作出重要指示，在全國政法戰線引發熱烈反響。大家表示，習近平總書記的重要指示，站在黨和國家事業發展全局高度，指明了新時代新征程政法工作的歷史使命和重點任務，為政法戰線接續奮進提供了根本遵循。要把總書記的重要指示精神轉化為建設更高水平平安中國、法治中國的實際行動，不斷書寫新時代政法事業新篇章。



政法工作是黨和國家工作的重要組成部分。黨的二十大以來，政法戰線各項工作抓得緊、抓得實，取得了新的成效。



“總書記的重要指示讓我們信心滿滿。”現場聆聽會議傳達習近平總書記重要指示，山西省委政法委主持日常工作的副書記苗偉倍感振奮，“我們要堅持黨的絕對領導，緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治，著力在維護國家安全和社會穩定、促進社會公平正義、服務高質量發展上下更大功夫，取得更大實效。”



今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。習近平總書記指出，要堅決維護國家安全，提高政治敏銳性和政治鑒別力，防範化解重大安全風險。

