見證輝煌成就　講好中國故事

（來源：新華社） 中評社北京1月15日電／據人民網報導，“各位朋友一定嘗一嘗，山羊奶、枸杞原液都是我們直播間的明星產品。”寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮一個電商直播間內，帶貨主播馬燕一邊熟練地推介熱門產品，一邊介紹起自己的“山海情”故事，“我原本是生活在固原山區的村妹子，從來沒想過自己會成為網紅主播。這都歸功於閩寧對口扶貧協作和鄉村振興的好政策。”



“年收入有多少？”“有哪些幫扶政策？”“平時怎麼做直播？”……在“追夢中華·閩寧協作譜新篇”2023海外華文媒體寧夏採訪行中，來自馬來西亞、俄羅斯、美國等國家和地區的海外華文媒體記者和馬燕嘮起了家常。



“馬燕的‘山海情’故事能打動我，也一定能打動世界各地的朋友。”埃及《中國周報》副社長朱新娥說，“我會把這裡的故事用多媒體形式展現在我們的雙語平台上，吸引更多人來寧夏觀光、購物、投資。”



2023年，由中國僑聯聯合各地僑聯舉辦的“追夢中華”海外華文媒體採訪行走進江蘇、陝西、河南、新疆等10多個省份，數十家海外華文媒體記者分別以“奮進新江蘇”“華夏尋根”“讀懂黃河”“大美新疆”等為主題，深入田間地頭，走進工廠車間，生動形象地介紹中國發展理念、講述中國發展成就，將一個個動人的中國故事傳播到海外。



新中國第一架噴氣式飛機、第一艘萬噸巨輪、第一輛內燃機車……作為“共和國工業長子”，遼寧創造了許多個第一。在中國工業博物館和鞍鋼博物館，海外華文媒體採訪團瞭解了新中國的工業發展歷程，深受震撼；在沈陽市鐵西區的1905文化創意園，老廠房“變身”為文化創意集聚的創新園地，讓採訪團成員感嘆不已。“厚重又時尚，人氣很旺，展現了文化創意產業的魅力！”美國《中美郵報》副社長魏炯才說。