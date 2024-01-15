王毅會見阿盟秘書長蓋特

中評社北京1月15日電／據新華社報導，當地時間1月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在開羅會見阿盟秘書長蓋特。



王毅說，首屆中阿峰會成功召開，習近平主席同阿拉伯國家領導人達成重要共識，引領中阿關係進入歷史最好時期。一年多來，雙方扎實有力推進中阿峰會成果落實。共建“一帶一路”在阿盟22個國家實現“全覆蓋”，首屆中阿青年發展論壇和首屆中阿人權交流成功舉辦。阿盟成為首個同中方簽署落實全球文明倡議的地區組織。中方願同阿方一道，推動中阿務實合作取得更多新進展。



王毅表示，今年是中阿合作論壇成立二十周年。二十年來，論壇為促進中阿關係發展作出重要貢獻，已成為中阿集體合作的“金字品牌”。論壇第十屆部長級會議預定年內在中國舉辦，中方願同阿方加強溝通協調，籌備並辦好會議，為中阿關係開辟新前景、注入新動力。



蓋特表示，首屆中阿峰會意義重大，引發積極反響。阿方將繼續落實峰會成果和領導人重要共識，以新一屆部長級會議為契機，深化各領域合作。阿盟堅定支持一個中國原則，支持“一國兩制”，反對在人權、涉疆問題上搞“雙重標準”，反對干涉中國內政。我們高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上主持公道，為停火止暴、局勢降溫、保護平民作出重要貢獻，相信中方將繼續發揮不可或缺作用。



王毅表示，中阿是真朋友、好夥伴。我們讚賞阿盟在涉及中方核心利益和重大關切問題上始終予以堅定支持，中方也將繼續支持阿拉伯國家聯合自強、堅持戰略自主。世界進入新的動蕩變革期，發展中國家加強團結合作的大潮不可阻擋、加快發展振興的大勢不可阻擋、自主掌握前途命運的決心不可阻擋。中方支持阿盟為地區和世界和平穩定發揮更大作用，願同阿方一道，推動中阿命運共同體建設走深走實，為人類發展進步作出中阿兩大民族新貢獻。



會談後，雙方簽署了關於建立中阿智庫聯盟的合作文件，並發表了關於巴以衝突的聯合聲明。



（來源：新華網）