日本獼猴研究揭示風險偏好腦機制

中評社北京1月15日電／據新華社報導，動物天生懂得規避風險，但為了獲得更高回報，有時也會冒風險。日本一個研究團隊解開了動物平衡風險和回報進而作出決策的大腦神經回路機制。



日本京都大學等機構研究人員最近在美國《科學》雜誌發表論文說，研究團隊以獼猴為對象，對它們的風險回報決策進行了定量化研究。



研究人員首先讓獼猴在高風險高回報和低風險低回報的兩條路徑中做簡單的二選一，發現獼猴更偏好高風險高回報。與此同時，他們將獼猴大腦前額皮層細分成很多小區，並逐一進行抑制。結果發現，腹側布羅德曼6區（6V）被抑制的話，獼猴偏好風險的特點會消失，這表明6V可能是與偏好風險相關的主要部位。此外，以往的研究顯示，位於中腦的腹側被蓋區在獲得回報的相關決策中起重要作用。



研究人員對上述兩個腦區之間的神經回路實施光刺激。當腹側被蓋區通往6V腹側的神經回路被刺激時，獼猴更傾向於高風險高回報；當腹側被蓋區通往6V背側的神經回路被刺激時，獼猴更傾向於低風險低回報。這意味著，用光照射選擇性地激活特定的神經回路能影響獼猴對風險的偏好，而且這種刺激所帶來的腦神經活躍不僅局限於實驗當天，還能長期影響獼猴對風險的偏好。



研究團隊說，這項研究將有助於治療一些與決策障礙相關的精神和神經疾病，比如賭博成癮。此外，這種腦科學研究如果與信息學、工程學等學科結合，還有望幫助找到改善腦功能發育及訓練和修復的更合理方法。