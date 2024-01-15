鼓勵生育，韓國大幅提高育兒補貼

中評社北京1月15日電／據新華社報導，韓國保健福祉部1月11日宣布，將從今年起大幅提高對兩歲以下嬰幼兒父母的補貼，希望能借此進一步鼓勵生育。



據韓國《中央日報》報導，按照新政策，家中有1歲以下嬰兒的父母每月可以獲得100萬韓元（約合5450元人民幣）補貼，比去年增加30萬韓元（1635元人民幣）；撫育1至2歲幼兒的父母，每月可得到50萬韓元（2725元人民幣）補貼，比去年增加15萬韓元（818元人民幣）。



韓國從去年開始引入這項補貼，旨在緩解父母的經濟壓力。這也是一項在出生率低迷背景下出台的新政。



近年來，韓國社會晚婚和不婚現象逐漸增多，新生兒數量不斷減少。韓國政府本月初發布的統計數據顯示，2023年全年，韓國全國出生人口衹有約23.5萬人，創歷史新低。2023年總和生育率、即平均每名育齡婦女生育子女數跌至0.72，遠低於為確保全國人口數量穩定在5000萬所需的2.1。相關部門估計，2024年總和生育率有可能降到0.6。



保健福祉部一名官員說，該部門將會擴大並加強相關政策與計劃，為家長提供實際支持。舉例來說，政府計劃從今年7月起，將提供小時托兒服務的日托中心班級數量從現階段1030個增加到2315個。



韓國老齡社會和人口政策總統委員會、文化體育觀光部去年11月發布一項與生育率相關的調查結果。約34%的受訪者認為，要扭轉韓國出生率，降低兒童保育費用是最緊迫的事情之一。



2024年2月到2025年2月是韓國的“青龍年”，是民間喜愛的所謂吉利年份，或許會促使新生兒數量有所上升。