泰國各地舉辦盛大兒童節活動　

中評社北京1月15日電／據人民網報導，在泰國，每年1月的第2個星期六是兒童節。當日，泰國各政府機構向兒童和家長開放，大家可參觀政府辦公機構，還可以在全國各地的動物園以及博物館免費參觀，並領取各式各樣的紀念品。



泰國總理府是每年兒童節的熱門場所，在總理府舉辦兒童節活動已經有多年歷史。2024年是疫情後總理府首次舉辦大型兒童節活動，吸引了眾多少年兒童參與。活動從上午持續到下午，舉辦了一系列的慶祝活動，公眾有機會參觀包括總理辦公室在內的多個地點，甚至能體驗坐在總理工作椅上拍照。



泰國總理賽塔提出的2024年兒童節寄語是“放眼世界，創新思維，尊重差異，共建未來”。賽塔強調，世界很大，不要只關注我們自己，泰國孩子是有潛力的優秀孩子。每個年輕人都是國家的未來。政府的職責是支持泰國兒童有品質、有尊嚴、自豪地成長。同時，賽塔提出徹底解決少年兒童失學問題，為所有兒童創造教育機會。



1月13日，總理府各政府機構聚集了很多參加兒童節的孩子和家長。總理府部長龐佩出席兒童節活動，她強調讓泰國兒童瞭解人工智能，讓兒童在現代媒體高質量的創意影響下成長。希望所有的孩子都能擁有燦爛的笑容，享受童年生活。



兒童節期間，泰國各地都努力為孩子們創造一個充滿愛的幸福空間。在兒童節活動現場，不僅有消防員、播音員工作體驗，有投籃、套圈等遊戲，還有孔劇、泰拳表演，兒童和家長還可以領取紀念品和冰淇淋等美食。今年兒童節期間，來自中國的伊利集團向1600多所學校和20多個政府機構捐贈百萬支冰淇淋。龐佩表示，伊利集團連續3年獲得“泰國食品質量獎”，來自中國的企業不僅促進了當地經濟社會發展，還積極履行社會責任，為泰國社會帶來溫暖和快樂，希望更多中國投資來到泰國，延續兩國“中泰一家親”的深厚友情。