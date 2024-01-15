成為藍營新共主？盧秀燕只談悼念施明德

盧秀燕到台中市北屯區主持國民暨兒童運動中心新建工程上樑典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）2024大選中國國民黨敗選，輔選有功的台中市長盧秀燕被點名為藍營新共主，今天被問到是否有意願接任黨魁或角逐2028大選，盧秀燕僅表示，她一貫在上班時間不回應政治議題。但對於民進黨前主席施明德病逝，她則表示，施主席一生堅持追求民主價值，是她的表率，也是他敬佩的人，深表哀悼，也請家屬節哀。



盧秀燕在大選後第一個上班日，上午到台中市北屯區主持國民暨兒童運動中心新建工程上樑典禮，由於本屆選舉，台中市藍委席次由2席增至6席，盧秀燕功不可沒，被點名為藍營新共主，甚至是角逐2028大選的熱門人選，媒體追著盧秀燕問相關議題。



對於是否有意願接任黨魁或者是參選大選？盧秀燕表示，跟大家報告，選舉已經結束了，選舉是一時的，她身為市長，要儘快讓市民朋友恢復正常生活，她專注市政工作，做好市政與建設繼續照顧全體台中市民。



盧秀燕說，大家都知道她一貫的風格，只要是公務、上班時間一律不談選舉，也不會談政治議題，請大家多包涵！



對於施明德病逝，盧秀燕則表達哀悼之意，她說，施主席與她在“立法院”共事過，施明德是她一生中最敬佩的人物之一，因為其一生追求堅持民主的精神與價值，永不妥協，所以謹向施明德表示敬意，也向家屬致哀，我們都懷念施明德，的確是一位非常了不起、有風範，且打造台灣民主政治的重要前輩。