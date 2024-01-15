美國主要銀行去年四季度盈利惡化

中評社北京1月15日電／據人民網報導，國主要銀行12日公布的財報顯示，受此前區域性銀行危機導致存款保險機構收取額外費用、信貸損失增加等因素影響，美國主要銀行2023年第四季度盈利情況惡化。



數據顯示，為彌補去年銀行業危機期間支出的巨額資金，美國聯邦儲蓄保險公司去年第四季度向摩根大通等銀行收取了總計約86億美元的特別費用，這對相關銀行的盈利水平產生顯著影響。



2023年第四季度，摩根大通銀行實現淨利潤93.07億美元，環比和同比分別下降29%和15%。其中，美國聯邦儲蓄保險公司向摩根大通收取特別費用29億美元。



當季，美國銀行實現淨利潤31.44億美元，環比和同比降幅分別為59.7%和55.92%。該行向美國聯邦儲蓄保險公司繳納特別費用21億美元，衝銷壞賬金額為11.92億美元。



同期，花旗集團淨虧損18.39億美元，而前一季度和2022年第四季度該集團淨利潤分別為35.46億美元和25.13億美元。花旗向美國聯邦儲蓄保險公司繳納特別費用約17億美元。



富國銀行當季實現淨利潤34.46億美元，環比下降40%，同比增長9%。富國銀行向美國聯邦儲蓄保險公司支付特別費用19億美元，衝銷壞賬金額為12.58億美元。



此外，上述四家銀行該季度營業收入均環比下滑。花旗集團首席執行官簡·弗雷澤說，集團業績“非常令人失望”。花旗集團宣布將裁員10%，約為2萬人。



摩根大通首席執行官傑米·戴蒙表示，財政赤字和開支增加以及供應鏈調整可能導致美國通脹更具粘性且利率高於市場預期。同時，市場還應關注主要央行收緊貨幣政策、烏克蘭危機和中東地區衝突帶來的風險。