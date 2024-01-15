評論：起底美國對華輿論戰的產業鏈

中評社北京1月15日電／據央視新聞報導，歐洲學者揚·奧伯格日前在接受採訪時透露，美國曾提出一項法案，提議連續5年撥款，培訓記者炮製關於中國的負面報導。經《國際銳評》查證，奧伯格提及的法案，與美國國會參議院外委會2021年4月通過的《2021年戰略競爭法案》內容高度吻合。



翻看法案內容發現，它提議美國從2022至2026財年每年撥款3億美元（總額15億美元），用於對抗“中國的全球影響力”。法案規定，每年撥款1億美元，支持美國國際媒體署等相關機構，在全球監控和反擊所謂中國發出的“虛假信息”；相關政府部門應支持和培訓記者，幫助他們獲得對“一帶一路”相關項目的調查技術。法案還提到新疆20多次，揚言美國應插手中國新疆事務。由此，美國對華輿論戰的手段露出了“冰山一角”。



近年來，美國錯誤地將中國視為最大戰略競爭對手，對華發動全方位打壓遏制，輿論戰、認知戰被提升到前所未有的高度。其中，“一帶一路”、中國經濟、新疆等議題，成為美方污蔑抹黑的重點。那麼，華盛頓是如何操控媒體開展對華輿論戰的？經過研究調查，《國際銳評》發現了其中的一些套路。



打造“機構—媒體—政府”造假鏈條



長期以來，美國媒體占據著國際輿論場的優勢地位，非常擅長搞輿論戰這一套。其中，隸屬於美國國際媒體署的美國之音電台（VOA）、自由亞洲電台（RFA）等機構，從成立之日起就被認為帶有強烈的政治性。



以VOA為例。《國際銳評》分析了2023年全年它對“一帶一路”的相關報導，發現高達93%的報導都是負面的，其中“債務陷阱”這樣的負面敘事頻頻出現。



瑞典“一帶一路”研究院副院長侯賽因·阿斯卡裡追溯了“債務陷阱”這一詞語的來源。他發現，直到2018年5月，這個詞才進入大眾視野。當時，美國國務院向各媒體分發了哈佛大學肯尼迪學院一份題為《債務外交》的文件，而文件作者之一正是美國國土安全部官員。數據統計發現，從2018年起，關於“一帶一路”債務問題的報導大幅增加。看來，“債務陷阱”不過是美國媒體和政界相互配合的一個產物。