2023年全國共辦理法律援助158.5萬件

中評社北京1月15日電／據新華社報導，記者從14日在京召開的全國司法廳（局）長會議上獲悉，2023年，我國法律服務水平加快提升，共辦理法律援助158.5萬件、公證業務1325.5萬件、仲裁業務51.5萬件、司法鑒定案件342.5萬件，群眾法治獲得感得到切實增強。



據悉，過去一年，司法部堅持以人民為中心，不斷完善現代公共法律服務體系。建立律師行業東中西部對口幫扶機制；規範33類81項公證事項、删減116項證明材料，有效解決循環證明、無謂證明；開展司法所規範化建設提升年行動；深入實施“八五”普法規劃，部署首批“全國守法普法示範市（縣、區）”創建，培育397.2萬名法律明白人；國家統一法律職業資格考試報名近86萬人，創歷史新高。遴選295家公證機構開展海外遠程視頻公證，涉外法律服務能力持續提升。



根據會議部署，司法部下一步將突出解決人民群眾反映強烈的問題，努力提供覆蓋面更廣、內容更豐富、質量更高、獲得感更強的公共法律服務。進一步均衡配置城鄉資源，加強現代公共法律服務體系建設；加強法律援助工作；穩妥推進公證體制改革，擴大“最多跑一次”公證事項範圍。



在依法行政方面，將聚焦重點問題開展精準化、“小切口”督察，完善與紀檢監察、檢察監督協作配合機制，加強行政執法指導監督。強化行政執法監督機制和能力建設，年底前基本建成省市縣鄉四級全覆蓋的行政執法協調監督工作體系，推進健全行政執法與刑事司法銜接機制。貫徹落實新修訂的行政復議法，健全與行政訴訟、信訪的銜接配合機制，充分發揮行政復議化解行政爭議主渠道作用。



司法部還要求加快推進涉外法治體系和能力建設，推進涉外領域相關法律法規制定修訂工作，加快培育一批國際一流的仲裁機構和律所，建好“一帶一路”法律服務綜合平台，加強涉外法治人才培養等。



（來源：新華網）