我國將加快推廣低地板及低入口公交

中評社北京1月15日電／據新華社報導，記者13日從交通運輸部獲悉，為加大適老化無障礙交通運輸設備配置和改造力度，各地交通運輸主管部門要督促運營單位加快推廣應用低地板及低入口城市公共汽電車。



近日，交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國殘疾人聯合會、全國老齡工作委員會辦公室印發關於進一步加強適老化無障礙出行服務工作的通知。根據通知，各地交通運輸主管部門除了要加快推廣應用低地板及低入口城市公共汽電車以外，還應在新購置地鐵列車上設置列車輪椅區和固定輪椅的無障礙安全保護設施，新投入運營的客運船舶設置無障礙設施的應配備臥席客艙、無障礙公共廁所、輪椅停放專用區域，新投入運營的客運列車應配備行動障礙者座椅、臥鋪、輪椅坐席、無障礙衛生間等設施設備，航空運輸承運人應為具備乘機條件的殘疾人提供機上專用窄型輪椅、帶活動扶手座位、客機梯、升降設備等。



通知提出，既有公共交通運輸工具具備適老化無障礙交通運輸設備配置和改造條件的，應進行無障礙改造，逐步符合無障礙標準要求；不具備改造條件的，應當採取必要的替代性措施。各地要根據當地情況，推動建立城市無障礙公交導乘系統，規劃配置適量的無障礙出租汽車。



據瞭解，低地板及低入口城市公共汽電車結構要求車體底盤高度低於原有車型，車門寬度大、台階盡量少或者沒有，車內設備配置科學合理，座椅布局更加寬敞、舒適，有效降低乘客上、下車難度，更加方便殘疾人、老年人等群體乘車。



（來源：新華網）