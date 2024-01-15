中評社北京1月15日電／據成都日報報導，川渝兩地幹部人才交流培養工作再次迎來新突破。近日，省委組織部召開第一批川渝青年人才互派培養計劃行前動員視頻會議。隨後，兩地首批互派培養人才陸續出發抵達研修學習單位，培養計劃正式啟動實施。



為貫徹落實黨的二十大精神和成渝地區雙城經濟圈人才協同發展有關部署要求，聯動加強青年人才培養交流使用，2023年11月下旬，川渝兩地組織部門共同商議確定實施川渝青年人才互派培養計劃。擬從2023年到2027年間，兩地每年互派約50名青年專業技術人才開展為期一年的脫產研修學習。此次我省派出的首批50名研修人才是經過各地各單位推薦、綜合比選、會議審定等程序確定的，均是我省需重點培養的青年科研骨幹和急需緊缺專業技術人才。從研修專業領域看，醫療衛生領域21名、農業領域14名、教育文化領域9名、重點產業領域3名、其他領域3名；從研修單位看，中央在渝單位2個、重慶市屬單位17個。



“這與已經實施的川渝年輕幹部互派掛職工作共同構成了川渝幹部人才交流合作的‘雙百行動’。”省委組織部人才工作處負責同志介紹，川渝兩地將加強青年人才互派培養，拓寬青年人才成長渠道，為成渝地區雙城經濟圈建設注入強勁人才力量。



原標題：每年互派50名青年專業人才交流學習一年 川渝青年人才互派培養計劃啟動



（來源：成都日報）