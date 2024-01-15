國家稅務總局：落實好結構性減稅降費政策

中評社北京1月15日電／據人民網報導，中央經濟工作會議提出，“落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展”“要謀劃新一輪財稅體制改革”。如何不折不扣落實重點支持科技創新和製造業發展的結構性減稅降費政策，深入研究推進稅費制度改革、深化稅收征管改革等稅務領域重點改革？國家稅務總局有關負責人接受了記者採訪。



以精準高效的結構性減稅降費持續激發市場活力



國家稅務總局政策法規司司長戴詩友表示，近年來，稅務部門認真貫徹黨中央、國務院決策部署，持續推進減稅降費，2023年1月到11月，新增減稅降費及退稅緩費超1.8萬億元，切實減輕經營主體負擔，有力促進經濟回升向好。新的一年，稅務部門將落實好結構性減稅降費政策，重點聚焦支持科技創新和製造業發展，增強政策精準性和針對性，支持企業增加研發投入，引導各類要素資源投向實體經濟。



中央經濟工作會議提出，“以科技創新引領現代化產業體系建設。”把科技創新作為結構性減稅降費政策重點支持領域，是落實這一要求的具體體現。



國家稅務總局所得稅司司長王世宇表示，企業是技術創新的主體，真金白銀的減稅降費紅利對企業創新發展的支持作用十分明顯。2023年前三季度，全國共有40.3萬戶企業提前享受研發費用加計扣除政策，有效增強企業研發投入的底氣，為推進產業科技創新注入更強動能。



王世宇說，下一步將認真落實支持科技創新的稅費優惠政策，暢通“政策紅利引導—研發投入增加—產品質量提升—企業效益增加”的鏈條，強化企業科技創新主體地位，助力加快實現高水平科技自立自強。

