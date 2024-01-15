任蔡壁如當副手延續藍白合？盧秀燕這樣答

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）本屆台中市“立委”選舉中國國民黨與台灣民眾黨藍白合作密切，民眾黨“立委”候選人蔡壁如最終以些微差距飲恨。對於外界建議台中市長盧秀燕任命蔡壁如擔任副市長，延續藍白合，盧上午回應，副市長人事在處理中，很快會對外公布。她並強調，人事任命不會考慮選舉與政治。



蔡壁如在台中第一選區挑戰民進黨“立法院副院長”蔡其昌，最終小輸7250票，蔡在選舉日當晚退出民眾黨“立院”黨團群組，引發外界關注，更傳出有國民黨議員建議盧秀燕延攬蔡壁如擔任台中市副市長。台中市有3個副市長員額，盧秀燕目前只任命兩位，分別是黃國榮與王育敏，後者本屆選舉列入國民黨不分區“立委”名單，即將轉戰“立院”，台中市副市長將有兩位懸缺，外界關注盧秀燕人事安排。



盧秀燕15日上午出席“北屯區國民暨兒童運動中心新建工程上梁典禮”，針對副市長人事安排，是否考慮任命蔡壁如受訪表示，為了讓市政運作無虞，副市長的人事懸缺她會盡快處理，基本上已經在處理當中，很快的就會向市民朋友宣布，大家拭目以待。



盧秀燕說，基本上她在市政工作安排上，如果大家有觀察她5年以來的施政風格，人事任命不會考慮選舉，也不會考慮政治，完全以市政以及建設推動、市民照顧為主。