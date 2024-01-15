黃國昌砲火全開　要求藍綠承諾“國會”改革

民眾黨準“立委”黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌15日上午在民眾黨不分區“立委”當選記者會上表示，“立法院院長”的選舉不應該只是兩大黨的權力爭奪，而是要讓台灣社會知道政黨對“國會”改革的主張和承諾。他表示，民眾黨將在第一個會期就推動“國會”改革的相關法案，並要求有意角逐“立法院院長”的人，必須提出四個具體的承諾，否則不會得到民眾黨的支持。



第一，要在第一個會期完成“立法院”職權行使法的修法，建立“國會”聽證調查制度，讓“國會”有權調查行政部門的違法或不當行為，要求行政官員在“國會”說實話，不得拒絕提供文件或證據。他痛批，拒絕“國會”調閱文件這麼離譜的事情在新的“國會”不應該再發生。他強調，“國會”聽證調查制度民進黨在2016的大選中就曾提出過，結果卻跳票至今。



第二，要在第一個會期強化人事同意權的審查，他痛批過往“國會”成為“行政院”的立法局，人事同意權成為政黨的橡皮圖章。他要求“立院”可以要求嚴格審查政府提名的重要人事，包括通訊傳播委員會（NCC）委員和“司法院”正副院長，要求他們推動媒體改革和司法改革，回應人民的期待。他痛批蔡英文曾經強力譴責馬政府時期大法官提名到通過只花21天，但民進黨執政時蔡英文自己通過也只花了22天，根本是荒腔走板。

