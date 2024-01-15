美特使團晤蔡提兩岸對話、避免單方改變現狀

美國特使團拜會蔡英文。（照片：“總統府”提供） 中評社台北1月15日電（記者 黃筱筠） 台灣大選一落幕，美國總統拜登馬上派出特使團訪問台灣，一行人並在今日拜會蔡英文。美國前副國務卿史坦柏格指出，美國長久以來的政策具有一貫性，台美是植基於非正式但友好的關係，我們堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的



美國在台協會（AIT）14日發布新聞稿指出，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）一同隨行，傳遞美方對台灣大選順利的祝賀。



美國特使團一行人今日上午赴“總統府”拜會蔡英文，陪同者包括美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），台“外交部次長”謝武樵、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），“國家安全會議”秘書長顧立雄也在座。



美國前白宮“國家安全”顧問哈德利致詞指出，台灣的民主為世界樹立閃亮的模範，也是一個基於透明公開、法治、尊重人權及自由的民主成功故事。很高興有機會與蔡英文會面，重申美國對台灣的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派，美國會與朋友站在一起。



哈德利提到，他們很期待接下來與“總統”當選人及其他候選人會面，傳達美國對台灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持。也期待在新政府的領導下延續台美關係，共同維護台海的和平及穩定。



蔡英文則致詞表示，美方除了在大選後，立即發表祝賀聲明，也派遣由美國前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成之跨黨派資深代表團訪問台灣，充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係。未來，台美將共同合作，因應各項全球性的挑戰，也希望美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

