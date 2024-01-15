被質疑政治素人居多　黃珊珊：很快會變明星

民眾黨不分區委員當選人黃珊珊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）15日上午台灣民眾黨不分區“立委”當選人黃珊珊和黃國昌，在民眾黨不分區“立委”當選記者會上，面對媒體提問質疑，民眾黨8席不分區“立委”，其中有5位是政治素人是否能構成戰力。黃珊珊、黃國昌皆表示，民眾黨將以團隊作戰的方式，領導新進的黨團成員，在“國會”發揮超越藍綠的最強戰力，推動“國會”改革和各項政策。



記者問及如何帶領政治素人在“國會”的表現時，黃珊珊回應，她自己也沒有當過“立法委員”，最資深的應該是黃國昌。她說，台灣民眾黨的不分區“立委”，雖然有些是政治素人，但都是長期關心政治的人，而且都是各界的代表。她認為，只要打團體戰，就可以發揮黃國昌在“國會”的經驗，讓新人立刻轉型成為明星。



黃國昌則表示，他不知道怎麼定義素人，因為民眾黨的不分區“立委”，每一位在自己的專業領域都是佼佼者，雖然來自不同的背景，關注不同的議題，但都共同肩負民眾黨對選民的承諾和期待。他說，他對民眾黨的黨團未來在“立法院”的表現非常有信心，表現得好不好不是看在“立法院”待得久或不久，而是看是否能夠作為一個團隊，共同作戰，並以百分之二百的努力回應選民的期待。

