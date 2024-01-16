美專家：對台灣選後不應該迴避預測最壞情況

巴羅斯提示賴清德當選對打亂中美關係脆弱平衡的風險 史汀生圖 中評社華盛頓1月15日電（記者 余東暉）台灣選舉結果水落石出，美國專家提示，民進黨當選可能打亂當前中美關係脆弱的平衡，不應迴避這可能給中美關係和世界和平帶來最壞情況的預測，尤其是要避免重演第一次世界大戰之歷史韻律。



美國智庫史汀生中心戰略前瞻中心項目主管、傑出研究員巴羅斯（Mathew Burrows）評點台灣選舉結果表示，我們還需要幾個月的時間才能知道民進黨勝選對中美關係和世界和平意味著什麼，但我們不應該迴避對最壞情況的預測。



巴羅斯指出，自2004年以來，國際衝突增加了9倍。敘利亞、利比亞、以色列/加沙和烏克蘭等衝突已經成為對立外部力量之間的爆發點。他擔心台灣也可能成為這種引爆點。



曾長期在美國國務院和美國情報界任職的巴羅斯分析，賴清德在競選時承諾會“維持現狀”。然而，賴對“台灣獨立”的強烈願望是眾所周知的。台灣大選之前，美國兩黨一致支持台灣，即便他們不是敦促台灣宣布獨立，拜登也承諾保護台灣。這些使得賴想要維持的現狀的基礎也越來越不穩定。中國大陸大幅增加了軍力展示，表明在必要時使用武力阻止“台灣獨立”。許多台灣人似乎害怕成為美中這兩個大國衝突的犧牲品。